Украинский пленный рассказал об организации штурмов в ВСУ

Пленный Кожемяка: командование ВСУ скрывало, что солдат отправят на штурм

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает от солдат, что их отправят на штурм. Об организации наступлений в украинской армии рассказал пленный Сергей Кожемяко, передает его слова ТАСС.

«Что наступать будем, не говорили, это сказали уже непосредственно перед отправкой», — заявил военнослужащий.

Он отметил, что позиции, на которые его подразделения отправили для ротации, не были подготовлены, и возвести полевые укрепления оказалось невозможно.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.