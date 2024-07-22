Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении

DeepState: ВС России продвинулись на торецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступать на торецком направлении. О продвижении российских войск сообщает украинский аналитический Telegram-канал DeepState.

«Обновили карту. Враг продвинулся в Нью-Йорке и Зализном», — говорится в публикации.

Авторы публикации также признали, что российские войска имеют тактический успех в районе сел Пантелеймоновка и Калиновка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что с каждым днем ситуация с потерями в украинской армии ухудшается. По его словам, на фронте наблюдается негативная динамика.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

      В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

      Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

      Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

      В Тбилиси оценили перспективы иска президента Грузии против закона об иноагентах

      Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

      Врач предупредила о вреде контактных линз

      В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

      Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

      В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше