На Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении

DeepState: ВС России продвинулись на торецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступать на торецком направлении. О продвижении российских войск сообщает украинский аналитический Telegram-канал DeepState.

«Обновили карту. Враг продвинулся в Нью-Йорке и Зализном», — говорится в публикации.

Авторы публикации также признали, что российские войска имеют тактический успех в районе сел Пантелеймоновка и Калиновка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что с каждым днем ситуация с потерями в украинской армии ухудшается. По его словам, на фронте наблюдается негативная динамика.