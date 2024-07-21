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18:57, 21 июля 2024Бывший СССР

Зеленский констатировал ухудшающуюся ситуацию с потерями в украинской армии

Зеленский признал ухудшение ситуации с потерями в ВСУ
Начало событий в новости Зеленский допустил переговоры с Путиным

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Президент Украины Владимир Зеленский признал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в своей армии. Об этом он заявил BBC, передает ТАСС.

По его словам, он знает, сколько людей теряют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Эти изменения» происходят не в позитивную стороны, потерь меньше не становится, отметил Зеленский.

При он не стал называть конкретные цифры и делать прогнозы о том, сколько еще по времени ВСУ будут в дееспособном состоянии при таких потерях. Украинский лидер заявил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от морального духа военных и народа, их единства, а также поддержки Запада.

Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на запреты.

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      Любовь Ширижик
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