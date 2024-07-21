В Киеве указали на разъезды Зеленского во время «кровавой мясорубки»

Соскин: Зеленский постоянно уезжает с Украины во время катастрофы

Владимир Зеленский избегает долгого пребывания на Украине во время «кровавой мясорубки», постоянно разъезжая по миру, чтобы «клянчить деньги». Об этом заявил Олег Соскин — бывший советник Леонида Кучмы — на YouTube.

По его словам, Зеленский все время мечется, а под ним «Украина горит, как на горячей сковородке». Соскин указал, что страна фактически превратилась в руины, но власти сейчас занимаются тем, чтобы отвлечь внимание народа от происходящего на Украине. Он допускает вероятность того, что в августе может быть объявлен дефолт на фоне непосильного внешнего долга.

Зеленский признал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в своей армии.