Владимир Зеленский избегает долгого пребывания на Украине во время «кровавой мясорубки», постоянно разъезжая по миру, чтобы «клянчить деньги». Об этом заявил Олег Соскин — бывший советник Леонида Кучмы — на YouTube.
По его словам, Зеленский все время мечется, а под ним «Украина горит, как на горячей сковородке». Соскин указал, что страна фактически превратилась в руины, но власти сейчас занимаются тем, чтобы отвлечь внимание народа от происходящего на Украине. Он допускает вероятность того, что в августе может быть объявлен дефолт на фоне непосильного внешнего долга.
Зеленский признал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в своей армии.