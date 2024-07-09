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10:48, 9 июля 2024Россия

Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО

Глава Чечни Кадыров: нет сомнений, что Волчанск скоро перейдет под контроль РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Город Волчанск скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Все это предсказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава республики заявил, что чеченское подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведут артиллерийский огонь по украинским позициям в городе. В то же время, по заявлению Кадырова, у бойцов Вооруженных сил Украины отсутствует необходимая боевая подготовка.

«Нет никаких сомнений в том, что город совсем скоро перейдет под контроль российских войск», — заявил Кадыров.

Ранее в сети появились кадры зачистки многоэтажки Волчанска бойцами спецназа «Ахмат» от укрывшегося внутри подразделения Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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