RT опубликовал видео зачистки многоэтажки в Волчанске российскими бойцами

В сети появились кадры зачистки многоэтажки Волчанска бойцами спецназа «Ахмат» от укрывшегося внутри подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео, снятое военкором Мурадом Газдиевым, опубликовал телеканал RT.

На записи видно, как экипаж танка Т-80 поражает позиции, на которых укрылись два украинских взвода операторов беспилотных летательных аппаратов. В течение пяти минут цель успешно поразили пять снарядов.

По мнению Газдиева в Волчанске повторяется ситуация, происходившая в Артемовске (украинское название Бахмут). «Украина отправляет в город все новые подразделения, свежие подкрепления, мобилизованных военнослужащих, которым не хватает подготовки», — сказал он. Журналист подчеркнул, что местные бои уже прозвали «волчанской мясорубкой».

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ нарастили войска на донецком и харьковском направлениях на фоне успехов российских военных в районах Волчанска и Часова Яра.

В июне военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что у ВСУ нет шансов вернуть Волчанск. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обвинил в потере этих городов главнокомандующего Александра Сырского.