Полковник Матвийчук: у ВСУ нет шансов вернуть Волчанск

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов вернуть Волчанск, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, значительная часть сил Украины, переброшенная на это направление, уже уничтожена.

«Президент Украины Владимир Зеленский сейчас постоянно переходит на крики, говоря, что надо вернуть Волчанск и Липцы. Дошел уже до того, что обвинил в потере этих городов главнокомандующего Сырского. Все это делается для того, чтобы как-то оправдать свое поражение на грядущей мирной конференции. А в том, что там будет именно поражение, сомнений нет уже ни у кого», — сказал полковник.

По словам Матвийчука, половина Волчанска уже находится под контролем России, Липцы заняты практически полностью.

«Резервы, которые сняли с других направлений и бросили туда, уже почти все уничтожены. А крики о том, что Россия перестала наступать, не имеют под собой реальной основы: мы не перестали наступать, а приостановили движение, чтобы уничтожить все силы противника. Так что никаких шансов на возвращение Волчанска у ВСУ нет», — заключил военный.

6 июня заместитель командира полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик рассказал о ситуации в Волчанске. Он отметил, что ВСУ стянули к городу элитные подразделения, в том числе отряды операторов БПЛА. При этом ВС России продавливают украинские части и практически взяли под полный контроль центр города.