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12:06, 7 июня 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск

Боец ВС России заявил, что ВСУ пытаются отбить Волчанск в Харьковской области

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть занятые российскими войсками населенные пункты Харьковской области. Об этом «ФедералПресс» рассказал военнослужащий Российской армии Александр.

«Посмотрим, получится ли противнику добиться успеха в контрнаступлении. (...) пытаются отбить у нас Волчанск», — высказался о ситуации военный.

6 июня заместитель командира полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик также рассказал о ситуации в Волчанске. Он отметил, что ВСУ стянули к городу элитные подразделения, в том числе отряды операторов БПЛА. При этом ВС России продавливают украинские части и практически взяли под полный контроль центр города.

Между тем военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснял, что тактикой стягивания войск к Харькову Украина пытается продемонстрировать свою силу. «Они могут нас потеснить, но не более чем на километр. После этого они остановятся ввиду того, что не имеют превосходства ни в артиллерии, ни в огневом поражении, ни в воздухе», — сказал эксперт. По его словам, действия ВСУ с подготовкой Киева к грядущему «саммиту мира» в Швейцарии.

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      Алина Гончарова
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