Офицер «Ахмата» Разведчик: центр Волчанска под контролем ВС России

Центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал заместитель командира полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Разведчик рассказал о продвижении российских военных в Волчанске. Он отметил, что ВСУ стянули к городу элитные подразделения, в том числе отряды операторов БПЛА.

Офицер заявил, что ВС России продавливают украинские части и практически взяли под полный контроль центр города. «Несколько высоток осталось, где они [солдаты ВСУ] сопротивляются», — добавил замкомандира полка.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ. Он отметил, что если российские войска займут Волчанск, они смогут выйти в тыл купянской группировки ВСУ.