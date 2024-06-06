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11:42, 6 июня 2024Бывший СССР

Офицер спецназа «Ахмат» рассказал о контроле над центром Волчанска

Офицер «Ахмата» Разведчик: центр Волчанска под контролем ВС России

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал заместитель командира полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Разведчик рассказал о продвижении российских военных в Волчанске. Он отметил, что ВСУ стянули к городу элитные подразделения, в том числе отряды операторов БПЛА.

Офицер заявил, что ВС России продавливают украинские части и практически взяли под полный контроль центр города. «Несколько высоток осталось, где они [солдаты ВСУ] сопротивляются», — добавил замкомандира полка.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ. Он отметил, что если российские войска займут Волчанск, они смогут выйти в тыл купянской группировки ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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