Стариков: потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ

Потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тревогу из-за возможной сдачи населенных пунктов забил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в разговоре с YouTube-каналом Politeka.

Как утверждает эксперт, если российские войска освободят Волчанск, они смогут выйти в тыл купянской группировки ВСУ и отрезать украинских военных на востоке Харьковской области.

Сдача Часова Яра приведет к разделению группировки ВСУ в Донбассе на две части и позволит ВС РФ развить наступление как на север, так и на юг.