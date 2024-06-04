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06:40, 4 июня 2024Бывший СССР

На Украине забили тревогу из-за возможной потери Часова Яра и Волчанска

Стариков: потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тревогу из-за возможной сдачи населенных пунктов забил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в разговоре с YouTube-каналом Politeka.

Как утверждает эксперт, если российские войска освободят Волчанск, они смогут выйти в тыл купянской группировки ВСУ и отрезать украинских военных на востоке Харьковской области.

Сдача Часова Яра приведет к разделению группировки ВСУ в Донбассе на две части и позволит ВС РФ развить наступление как на север, так и на юг.

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      Маргарита Пименова
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