Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 31 мая 2024Мир

В Британии рассказали о работающей на пользу России стратегии Зеленского

Меркурис заявил, что стратегия Зеленского и Сырского играет на пользу России

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Направленная на защиту «каждого метра» стратегия украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского позволяет России успешно истощать войска противника. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского», — объяснил он.

Меркурис также обратил внимание на то, что ВСУ держат войска в местах, где они не выполняют реальной стратегической роли. «Я уже неоднократно говорил, что не понимаю, почему украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять», — заявил эксперт. По его словам, российские бойцы поняли это и адаптировали тактику так, чтобы «играть на украинских ошибках».

Ранее Меркурис сообщил, что ВСУ попали в ловушку одновременно на двух направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. Как утверждает эксперт, украинские солдаты в Волчанске оказались в ловушке, им перерезали пути снабжения.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Дептранс Москвы опроверг заявления о возгорании в метро

      В Британии рассказали о работающей на пользу России стратегии Зеленского

      В Думу внесли проект закона о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

      В Бельгии запретили использовать свои F-16 за пределами Украины

      В Дептрансе прокомментировали сбой в московском метро

      В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

      На станции московского метро начали эвакуацию пассажиров

      Школьница пожаловалась Мизулиной на экзамен по одному предмету

      Подполье сообщило об успешном ударе по морскому порту Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше