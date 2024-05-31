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18:00, 31 мая 2024Мир

В Британии заявили о попадании ВСУ в ловушку

Меркурис: ВСУ попали в ловушку одновременно на двух направлениях

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку одновременно на двух направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах», — заявил эксперт.

По данным Меркуриса, украинские военные в Волчанске оказались в ловушке, им перерезали пути снабжения. Он отметил, что ВСУ у Часова Яра столкнулись с такой же проблемой.

Ранее военный эксперт, политолог Алексей Живов заявил, что Часов Яр является крупнейшим узлом обороны ВСУ, и его взятие даст Российской армии визуальный контроль над ситуацией в регионе.

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      Елизавета Мытарева
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