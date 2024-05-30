Названы последствия для ВСУ взятия Часова Яра Российской армией

Военный эксперт Живов: взятие Часова Яра даст ВС РФ визуальный контроль

Военный эксперт, политолог Алексей Живов назвал последствия для взятия Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперт рассказал «Ленте.ру», что Часов Яр является крупнейшим узлом обороны ВСУ, и его взятие даст российской армии визуальный контроль над ситуацией в регионе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что территория Часова Яра освобождена подразделениями ВС России почти на 70 процентов.

«Часов Яр — это крупнейший узел обороны ВСУ на данном направлении. Его освобождение, в силу того, что Часов Яр находится на огромной возвышенности, позволяет визуально контролировать все окружающее пространство километров на 20-30. В Донбассе любая возвышенность очень важна, она позволяет контролировать окружающее пространство, и противнику неизбежно придется "откатываться" дальше по линии обороны, чтобы не попадать под удар наших беспилотных средств, нашей артиллерии», — объяснил Живов.

27 мая Водолацкий заявил, что Часов Яр является важным стратегическим объектом для Киева. Водолацкий заявил, что Москва бережет военных, чтобы максимально уменьшить потери со своей стороны. По его мнению, Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время.

«С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации», — сказал он.