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22:12, 27 мая 2024Россия

В России заявили о скором взятии под контроль Часова Яра

Депутат Госдумы Водолацкий: РФ возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что сейчас идут бои за южную часть Часова Яра. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Водолацкий заявил, что Москва бережет военных, чтобы максимально уменьшить потери со своей стороны. По его мнению, Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Депутат добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.

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Парламентарий уточнил, что Часов Яр является важным стратегическим объектом для Киева.« С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации», — заключил он.

Ранее комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о критической ситуации под Часовым Яром. Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Федоренко.

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      Марина Совина
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