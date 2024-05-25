Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 25 мая 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ рассказал о критической ситуации под Часовым Яром

Комбат ВСУ Федоренко: ВС России возьмут Часов Яр в течение нескольких недель

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России возьмут Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) через несколько недель, ситуация на данном направлении критическая для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Федоренко в интервью The New York Times (NYT).

Федоренко прокомментировал наступление ВС России на бахмутском направлении. Он подчеркнул, что благодаря успешным действиям авиации российские военные полностью возьмут город в течение нескольких недель. «Все, что мы можем сделать, — лишь замедлить продвижение русских», — заявил украинский комбат.

Офицер также пожаловался на превосходство ВС России по количеству боеприпасов, назвав ситуацию «театром абсурда».

Ранее Федоренко описал действия российской авиации в районе Часова Яра. По его словам, ВС России сровняли с землей украинские позиции в этом районе управляемыми авиабомбами.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      Россиянка случайно постирала кота в стиральной машине вместе с бельем

      В России отреагировали на отказ Зеленского от прекращения огня

      Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту ядерного предупреждения на Кубани

      Драку в Одессе связали с падением популярности властей Украины

      Звезду советского кино госпитализировали

      «Химки» выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ

      В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

      «Бавария» определилась с новым главным тренером

      Украинец пытался переплыть границу на детском матрасе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше