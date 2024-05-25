Комбат ВСУ рассказал о критической ситуации под Часовым Яром

Комбат ВСУ Федоренко: ВС России возьмут Часов Яр в течение нескольких недель

Вооруженные силы (ВС) России возьмут Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) через несколько недель, ситуация на данном направлении критическая для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Федоренко в интервью The New York Times (NYT).

Федоренко прокомментировал наступление ВС России на бахмутском направлении. Он подчеркнул, что благодаря успешным действиям авиации российские военные полностью возьмут город в течение нескольких недель. «Все, что мы можем сделать, — лишь замедлить продвижение русских», — заявил украинский комбат.

Офицер также пожаловался на превосходство ВС России по количеству боеприпасов, назвав ситуацию «театром абсурда».

Ранее Федоренко описал действия российской авиации в районе Часова Яра. По его словам, ВС России сровняли с землей украинские позиции в этом районе управляемыми авиабомбами.