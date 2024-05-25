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14:45, 25 мая 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ описал действия российской авиации в районе Часова Яра

Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС РФ ровняют украинские позиции с землей

Фото: РИА Новости

Авиация Вооруженных сил (ВС) России сровняла с землей украинские позиции в районе Часова Яра в Донецкой народной республике, обеспечив продвижение российских военных. Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко в интервью The New York Times (NYT).

Так Федоренко прокомментировал наступление ВС России в ДНР в районе Часова Яра. Он отметил, что российские военные захватывают одну позицию за другой на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ.

«Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто ровняя их с землей», — рассказал украинский комбат. Он добавил, что такая тактика позволила войскам ВС РФ приблизиться вплотную к городу.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре. По его словам, разгром группировки ВСУ в этом городе разрежет фронт на две части.

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      Юрий Леонов
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