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21:32, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре

Полковник СБУ: разгром группировки ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт надвое

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Разгром группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками под Часовым Яром разрежет фронт на две части. Об этом на своем YouTube-канале рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области. Это значит, что российские войска могут зайти с тыла и организуют большой котел. Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в Часовом Яре сложилась сложная ситуация для ВСУ. На основании каких фактов он дал подобную оценку, не уточняется.

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      Марина Совина
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