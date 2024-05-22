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08:55, 22 мая 2024Бывший СССР

В Раде заявили о сложной ситуации в Часов Яре

Депутат Рады Гончаренко: в Часов Яре сложная ситуация

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Часов Яре сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Часов Яр. Ситуация сложная», — написал парламентарий.

На основании каких фактов он дал подобную оценку, не уточняется. При этом 22 мая Telegram-канал «Deep State» сообщил о продвижении российских войск на восточных окраинах Часова Яра.

Ранее значение взятия под контроль населенного пункта объяснил военный корреспондент Алескандр Чаленко. По слова журналиста, продвижение Вооруженных сил России в районе Часов Яра откроет армии выход к Краматорску.

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      Глеб Палехов
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