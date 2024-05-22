Военкор назвал преимущества контроля над Часовым Яром

Военкор Чаленко: контроль над Часовым Яром откроет ВС России выход к Краматорску

Установление контроля над Часовым Яром откроет Вооруженным силам (ВС) России выход к Краматорску, заявил военный корреспондент Александр Чаленко. Об этом пишет Ura.ru.

Чаленко объяснил, что Донбасс — это большая холмистая местность, где высоты могут достигать от 60 до 240 метров. Так как Часов Яр расположен на самой высокой точке, установление контроля над ним дает возможность легко добраться до Константиновки, выйти на Краматорск, добавил он.

«Рядом там Славянск. Если вы взяли контроль над Часовым Яром, то вы можете выйти в тыл Горловки. У вас открывается путь на Покровское (бывший Красноармейск). Тогда вы перерезаете пополам донбасскую группировку и будет дальше легче освобождать северные территории», — назвал журналист преимущества контроля над населенными пунктами.

Чаленко считает, что для армии Украины Донбасс важнее, чем Харьков.

Ранее группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении на востоке Часова Яра.