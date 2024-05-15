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09:20, 15 мая 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об окружении ВСУ в Часовом Яре

Силовики ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах ДНР.

Собеседники агентства сообщили, что украинская группировка попала в оперативное окружение на востоке города. Сообщается, что на этом участке ВСУ несут большие потери.

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — подчеркнули силовики.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что российские войска готовят два котла одновременно для ВСУ. По его мнению, удар для создания одного из них пройдет в направлении Донецка через Часов Яр.

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      Юрий Леонов
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