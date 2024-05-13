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03:11, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке российскими войсками двух котлов для ВСУ

Депутат Рады Шевченко: российские войска готовят одновременно два котла для ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил о том, что российские войска готовят два котла одновременно для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Он допустил, что удары будут происходить именно с двух сторон, согласно логике военных действий России. Первый — со стороны Белгородской области на Харьков и далее на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр.

Депутат считает, что выход подразделений к Днепропетровску с двух сторон является точкой соприкосновения. «Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно», — сказал Шевченко.

Парламентарий полагает, что российские военные могут добиться стратегических успехов в случае выхода к городу и взятия мостов под огневой контроль. Он назвал сложившееся положение опасным.

Ранее в Киеве сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». В данный момент ведутся бои в приграничных районах вдоль границы с Россией.

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      Марина Совина
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