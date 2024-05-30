В России заявили об освобождении 70% Часова Яра

Водолацкий: территория Часова Яра в ДНР освобождена ВС России почти на 70%

Территория Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) освобождена подразделениями ВС России почти на 70%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Часов Яр будет освобожден, мы продвигаемся. Это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый "опорник" нужно выковыривать, это время», — объяснил парламентарий.

Водолацкий также добавил, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдаются в плен российским военнослужащим в Часовом Яре, есть мобилизованные украинцы, которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отлавливали на улице.

Ранее Водолацкий заявил, что Часов Яр является важным стратегическим объектом для Киева. «С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации», — сказал он.