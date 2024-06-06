Действия ВСУ под Харьковом связали с подготовкой к саммиту Украины в Швейцарии

Полковник Матвийчук связал тактику ВСУ под Харьковом с грядущим «саммитом мира»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук связал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом с подготовкой Киева к грядущему «саммиту мира», который пройдет в Швейцарии. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук отметил, что тактикой стягивания войск к Харькову Украины пытается продемонстрировать свою силу.

Ранее офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Атлет сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут контратаку в Харьковской области после подтягивания резервов. Атлтет спрогнозировал попытки ВСУ вытеснить войска группировки «Север» с занятых позиций. Офицер отметил, что украинские войска подтянули резервы и попытаются контратаковать.

«ВСУ перекинули на харьковское направление, под Волчанск и Липцы, около 50 батальонных тактических групп. Они их сняли с обороны Сум, Киева, Одессы, Херсона. Там создается достаточно солидная группировка. Однако есть одно но — они не имеют тяжелой техники, которая могла бы пойти в прорыв и обеспечить то, что они хотят. Это будет не контрнаступление или контрудар, а именно контратака, тактические действия с точки зрения военной науки. (...) Как только ВСУ начнут выходить на рубежи контратак, их накроют наши "Грады", наша артиллерия и наши военно-космические силы», — сказал Матвийчук.

Они могут нас потеснить, но не более чем на километр. После этого они остановятся ввиду того, что не имеют превосходства ни в артиллерии, ни в огневом поражении, ни в воздухе. (...) Это попытка ВСУ презентовать свои силы и средства для реализации намерений на будущем швейцарском саммите Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

5 июня подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о переброске ВСУ американских РСЗО под Харьков. По его словам, обслуживающий персонал не говорит на украинском языке, используя для общения ломаный русский.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.