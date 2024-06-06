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06:00, 6 июня 2024Бывший СССР

Действия ВСУ под Харьковом связали с подготовкой к саммиту Украины в Швейцарии

Полковник Матвийчук связал тактику ВСУ под Харьковом с грядущим «саммитом мира»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук связал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом с подготовкой Киева к грядущему «саммиту мира», который пройдет в Швейцарии. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук отметил, что тактикой стягивания войск к Харькову Украины пытается продемонстрировать свою силу.

Ранее офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Атлет сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут контратаку в Харьковской области после подтягивания резервов. Атлтет спрогнозировал попытки ВСУ вытеснить войска группировки «Север» с занятых позиций. Офицер отметил, что украинские войска подтянули резервы и попытаются контратаковать.

«ВСУ перекинули на харьковское направление, под Волчанск и Липцы, около 50 батальонных тактических групп. Они их сняли с обороны Сум, Киева, Одессы, Херсона. Там создается достаточно солидная группировка. Однако есть одно но — они не имеют тяжелой техники, которая могла бы пойти в прорыв и обеспечить то, что они хотят. Это будет не контрнаступление или контрудар, а именно контратака, тактические действия с точки зрения военной науки. (...) Как только ВСУ начнут выходить на рубежи контратак, их накроют наши "Грады", наша артиллерия и наши военно-космические силы», — сказал Матвийчук.

Они могут нас потеснить, но не более чем на километр. После этого они остановятся ввиду того, что не имеют превосходства ни в артиллерии, ни в огневом поражении, ни в воздухе. (...) Это попытка ВСУ презентовать свои силы и средства для реализации намерений на будущем швейцарском саммите

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

5 июня подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о переброске ВСУ американских РСЗО под Харьков. По его словам, обслуживающий персонал не говорит на украинском языке, используя для общения ломаный русский.

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Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

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      Кирилл Садовский
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