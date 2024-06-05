Офицер ВС России Атлет спрогнозировал контратаку ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут контратаку в Харьковской области после подтягивания резервов. Об этом РИА Новости заявил офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Атлет.

Он спрогнозировал попытки ВСУ вытеснить войска группировки «Север» с занятых позиций. Атлет отметил, что украинские войска подтянули резервы и попытаются контратаковать.

Офицер также рассказал об активном использовании дронов для компенсации преимущества ВС России в артиллерии. «Не жалеют даже на отдельных пехотинцев. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся», — подчеркнул он.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о переброске ВСУ американских РСЗО под Харьков. По его словам, обслуживающий персонал не говорит на украинском языке, используя для общения ломаный русский.