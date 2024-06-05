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07:59, 5 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске ВСУ американских РСЗО под Харьков

Подполковник Марочко: ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 установок M270

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним и также обслуживающий персонал. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, обслуживающий персонал не говорит на украинском языке, используя для общения ломаный русский.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Харьковом. По словам представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения.

Кроме того, российские «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме Харьковской области. Вычислить позиции военнослужащих удалось благодаря разведке.

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      Евгений Силаев
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