Российские военные атаковали скопление ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ, прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ», — уточнил Лебедев.
По словам представителя пророссийского подполья, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения. Лебедев добавил, что данная группа готовилась к переброске в район Волчанска.
Ранее стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. Он рассказал, что ВСУ атаковали гражданских при помощи беспилотника, в результате пострадали четыре человека.