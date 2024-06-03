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11:48, 3 июня 2024Бывший СССР

Российские военные атаковали скопление ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в селе Зарожное под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ, прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ», — уточнил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения. Лебедев добавил, что данная группа готовилась к переброске в район Волчанска.

Ранее стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. Он рассказал, что ВСУ атаковали гражданских при помощи беспилотника, в результате пострадали четыре человека.

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      Екатерина Грищенко
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