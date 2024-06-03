Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в селе Зарожное под Харьковом

Российские военные нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ, прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ», — уточнил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения. Лебедев добавил, что данная группа готовилась к переброске в район Волчанска.

Ранее стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. Он рассказал, что ВСУ атаковали гражданских при помощи беспилотника, в результате пострадали четыре человека.