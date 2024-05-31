Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 31 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей

Лисняк: жители Волчанского округа пострадали при обстреле ВСУ во время эвакуации

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нескольких мирных жителей Волчанского округа Харьковской области при их попытке эвакуации. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон», — рассказал Лисняк.

После этого, по его словам, ВСУ нанесли удар БПЛА в то место, где находились 17 человек, четверо из них получили ранения. Следом украинские войска начали артиллерийский обстрел, чтобы не допустить эвакуации раненых.

Ранее стало известно, что в Запорожской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в городе Пологи. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки беспилотника было повреждено оборудование.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Госсекретарь США анонсировал новый пакет помощи НАТО Украине

      Украина выпустила по российскому региону беспилотники

      В Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги

      Необычный клад обнаружили в российском городе

      США пообещали Украине подстроиться

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше