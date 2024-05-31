ВСУ обстреляли эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей

Лисняк: жители Волчанского округа пострадали при обстреле ВСУ во время эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нескольких мирных жителей Волчанского округа Харьковской области при их попытке эвакуации. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон», — рассказал Лисняк.

После этого, по его словам, ВСУ нанесли удар БПЛА в то место, где находились 17 человек, четверо из них получили ранения. Следом украинские войска начали артиллерийский обстрел, чтобы не допустить эвакуации раненых.

Ранее стало известно, что в Запорожской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в городе Пологи. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки беспилотника было повреждено оборудование.