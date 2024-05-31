ВСУ обстреляли эвакуировавшихся из Волчанского округа мирных жителей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нескольких мирных жителей Волчанского округа Харьковской области при их попытке эвакуации. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.
«По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон», — рассказал Лисняк.
После этого, по его словам, ВСУ нанесли удар БПЛА в то место, где находились 17 человек, четверо из них получили ранения. Следом украинские войска начали артиллерийский обстрел, чтобы не допустить эвакуации раненых.
Ранее стало известно, что в Запорожской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в городе Пологи. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки беспилотника было повреждено оборудование.