Стало известно об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в Пологах Запорожской области

В Запорожской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал подстанцию в городе Пологи. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки беспилотника было повреждено оборудование.

«В результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста Пологовской РЭС (районной электростанции — прим. «Ленты.ру»)», — позднее рассказал Балицкий. Губернатор уточнил, что пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями разной степени тяжести.

Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщал, что ВСУ активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области. По его словам, в городе были зафиксированы прилеты на территорию жилого дома и шиномонтажа.