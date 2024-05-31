Украинские войска активизировали обстрелы Каховки

Власти Каховки заявили, что украинские войска активизировали обстрелы города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram.

«Нацисты активизировали обстрелы Каховки. Прилет в шиномонтаж и жилой дом», — говорится в публикации.

По его словам, несмотря на опасность второй атаки ВСУ, сотрудники администрации и жители сами занимаются тушением пожара в жилом доме и эвакуируются с территории шиномонтажа.

Ранее город Каменка-Днепровская в Запорожской области частично остался без электричества после атаки дрона украинских войск по электроподстанции. Как уточнялось, без света оказались 1875 абонентов части населенного пункта и села Великая Знаменка. Специалисты занимались ликвидацией последствий удара ВСУ и восстановлением критической инфраструктуры.