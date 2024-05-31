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12:40, 31 мая 2024Бывший СССР

Украинские войска активизировали обстрелы Каховки

Власти Каховки заявили, что украинские войска активизировали обстрелы города

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram.

«Нацисты активизировали обстрелы Каховки. Прилет в шиномонтаж и жилой дом», — говорится в публикации.

По его словам, несмотря на опасность второй атаки ВСУ, сотрудники администрации и жители сами занимаются тушением пожара в жилом доме и эвакуируются с территории шиномонтажа.

Ранее город Каменка-Днепровская в Запорожской области частично остался без электричества после атаки дрона украинских войск по электроподстанции. Как уточнялось, без света оказались 1875 абонентов части населенного пункта и села Великая Знаменка. Специалисты занимались ликвидацией последствий удара ВСУ и восстановлением критической инфраструктуры.

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      Кристина Есикова
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