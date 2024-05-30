Город в Запорожской области частично остался без света после атаки дрона ВСУ

Балицкий: Каменка-Днепровская частично осталась без света после атаки дрона ВСУ

Каменка-Днепровская в Запорожской области частично осталась без света после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка», — говорится в публикации.

Балицкий отметил, что специалисты занимаются ликвидацией последствий удара ВСУ и восстановлением критической инфраструктуры. Кроме того, как он добавил, сохраняется угроза повторных атак.

29 мая ВСУ вели массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. Балицкий просил население сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации. Он также уточнял, что над автомобильной дорогой было зафиксировано движение украинского беспилотника.