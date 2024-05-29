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12:05, 29 мая 2024Бывший СССР

Энергодар и Каменка-Днепровская оказались под массированным обстрелом

Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Кроме того, Балицкий попросил водителей автомобилей, которые направляются в Энергодар, воздержаться от поездок. По его словам, над дорогой было зафиксировано движение украинского беспилотника.

27 мая администрация Энергодара сообщила о хаотичном обстреле со стороны войск Украины. Власти города призывали жителей не выходит на улицу. 20 мая ВСУ атаковали дроном многоэтажных жилой дом в Энергодаре.

15 мая украинские бойцы произвели массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской. В центре города было зафиксировано около семи ракетных прилетов.

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      Кристина Есикова
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