Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником многоэтажных жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
«Сегодня, 20 мая в 12:50 противник осуществил очередную атаку на Энергодар. Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей», — сообщили в администрации.
Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город Шебекино в Белгородской области.
До этого дрон ВСУ атаковал микроавтобус с людьми в Херсонской области. Один человек погиб.