Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником многоэтажных жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Сегодня, 20 мая в 12:50 противник осуществил очередную атаку на Энергодар. Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей», — сообщили в администрации.

Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город Шебекино в Белгородской области.

До этого дрон ВСУ атаковал микроавтобус с людьми в Херсонской области. Один человек погиб.