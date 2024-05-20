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15:02, 20 мая 2024Бывший СССР

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником многоэтажных жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Сегодня, 20 мая в 12:50 противник осуществил очередную атаку на Энергодар. Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей», — сообщили в администрации.

Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город Шебекино в Белгородской области.

До этого дрон ВСУ атаковал микроавтобус с людьми в Херсонской области. Один человек погиб.

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      Илья Таксюр
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