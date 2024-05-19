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11:18, 19 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с людьми в Херсонской области

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус в Херсонской области, один человек погиб

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с гражданскими в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, люди приехали из Скадовского района на уборку клубники. В результате атаки один человек погиб. Сальдо также сообщил о многих раненых.

РИА Новости уточняет, что пострадали 16 человек: у них контузии и легкие ранения, им оказали помощь на месте.

В конце апреля беспилотник ВСУ атаковал автобус под Брянском. Четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали из-за атаки. Дрон был сброшен в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

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      Варвара Кошечкина
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