Беспилотник ВСУ атаковал автобус под Брянском

Богомаз: четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на автобус под Брянском

Четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус под Брянском. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он пояснил, что дрон был сброшен в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

Богомаз уточнил, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. Он заверил, что им будет оказана материальная помощь.

На месте происшествия начали работу оперативные службы, добавил глава региона.

22 апреля обстрелу со стороны Украины подвергся брянский поселок Суземки. Тогда, по информации Богомаза, повреждения получили шесть домовладений. Среди мирных граждан никто не пострадал, уточнил губернатор.