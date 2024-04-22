Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. Пострадавших нет», — написал он.

В результате обстрела повреждения получили шесть домовладений, продолжил глава области. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. До этого в регионе после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.