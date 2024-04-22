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16:37, 22 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. Пострадавших нет», — написал он.

В результате обстрела повреждения получили шесть домовладений, продолжил глава области. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

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Ранее три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. До этого в регионе после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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