ВСУ атаковали Брянскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. Пострадавших нет», — написал он.
В результате обстрела повреждения получили шесть домовладений, продолжил глава области. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. До этого в регионе после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.