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23:57, 20 апреля 2024Россия

Над Брянской областью сбили три беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что в ночь на субботу, 20 апреля, шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

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      Юлия Мискевич
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