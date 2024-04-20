Над Брянской областью сбили три беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что в ночь на субботу, 20 апреля, шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.