ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе белгородский город Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах оказались выбиты окна в четырех квартирах, также были посечены фасады зданий, разъяснил Гладков.

«На месте работают оперативные службы», — подчеркнул он. Других подробностей об атаке белгородский губернатор в своем посте не привел.

До этого Минобороны России отчиталось о сбитом снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также ликвидации трех украинских беспилотников над Белгородской областью системами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще раньше село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины.