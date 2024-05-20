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08:21, 20 мая 2024Россия

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе белгородский город Шебекино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах оказались выбиты окна в четырех квартирах, также были посечены фасады зданий, разъяснил Гладков.

«На месте работают оперативные службы», — подчеркнул он. Других подробностей об атаке белгородский губернатор в своем посте не привел.

До этого Минобороны России отчиталось о сбитом снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также ликвидации трех украинских беспилотников над Белгородской областью системами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще раньше село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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