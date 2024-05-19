Системы ПВО России сбили снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Минобороны России: над Белгородской областью сбит снаряд РСЗО «Ольха»

Минобороны РФ сообщило о сбитии снаряда РСЗО «Ольха» и трех украинских беспилотников над Белгородской областью российскими системами ПВО. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, три БПЛА, сбитые над Белгородской областью, по сообщению Минобороны, относились к беспилотникам самолетного типа.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.