ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. (...) У мужчины осколочное ранение левой стопы, он обратился в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

Один из снарядов, по его словам, попал в четырехквартирный одноэтажный дом, а второй — в гараж, в результате чего тот сгорел полностью вместе с легковым автомобилем, находящимся внутри.

Ранее стало известно об обстреле центра приграничного города Шебекино из реактивных систем залпового огня. Губернатор также рассказал, что на данный момент разрушения в городе отмечены в семи многоквартирных домах. При этом в 98 квартирах выбиты стекла.