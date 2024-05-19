ВСУ обстреляли приграничный российский город из РСЗО

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр приграничного города Шебекино Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в воскресенье, 19 мая, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия», — сообщил он, отметив, что оба ребенка госпитализированы.

Еще один пострадавший — 17-летний молодой человек с осколочным ранением плеча. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно, отметил глава региона.

«По состоянию взрослых. У восьми взрослых — пяти мужчин и трех женщин — осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.