Губернатор: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендовал глава региона.

Ранее 19 мая глава области рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона поселок Северный Белгородского района. Он уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако, по предварительной информации, разбиты стекла в окнах двух квартир, а также посечены осколками три автомобиля.

Ранее 19 мая Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник влетел в открытое окно одной из квартир и взорвался. В результате от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в этот момент на детской площадке.