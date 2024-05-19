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18:46, 19 мая 2024Россия

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Губернатор: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендовал глава региона.

Ранее 19 мая глава области рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона поселок Северный Белгородского района. Он уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако, по предварительной информации, разбиты стекла в окнах двух квартир, а также посечены осколками три автомобиля.

Ранее 19 мая Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник влетел в открытое окно одной из квартир и взорвался. В результате от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в этот момент на детской площадке.

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      Игорь Дмитров
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