Украинский беспилотник атаковал российский поселок

Губернатор: украинский БПЛА атаковал поселок Северный Белгородского района

Поселок Северный Белгородского района был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате падения дрона с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал.

По предварительной информации, разбиты стекла в окнах двух квартир, а также посечены осколками три автомобиля. На месте работают оперативные службы, продолжается обход территории, добавил губернатор.

Ранее 19 мая Гладков рассказал, что в Белгороде украинский дрон влетел в открытое окно одной из квартир и взорвался. В результате от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в этот момент на детской площадке.