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17:43, 19 мая 2024Россия

В Белгороде при атаке ВСУ пострадала 11-летняя девочка

Гладков: в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадала 11-летняя девочка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, украинский дрон влетел в открытое окно в одной из квартир и взорвался. В результате от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в этот момент на детской площадке.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков. Он уточнил, что врачи оценивают состояние пострадавшей девочки как средней степени тяжести.

Помимо этого, губернатор Белгородской области рассказал о повреждении одного автомобиля, а также окон и остекления на балконах в шести квартирах. На место были направлены оперативные службы.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что днем 19 мая над Белгородской областью средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. Попытка атаковать регион была пресечена в воскресенье около 16:00.

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      Екатерина Грищенко
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