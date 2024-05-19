Четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

Минобороны России: четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

«Около 16:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в США нашли объяснение отсутствию у Вооруженных сил Украины возможности сдержать российское наступление под Харьковом. Как отмечается в публикации газеты The New York Times, причиной этого стала скудность укреплений, возведенных Киевом для сдерживания российских войск.