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16:08, 19 мая 2024Бывший СССР

Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

NYT: ВСУ не сдержали наступление ВС РФ под Харьковом из-за скудных укреплений

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сдержали наступление российских военных под Харьковом из-за скудных укреплений. Причины успеха Вооруженных сил (ВС) России на данном направлении назвала газета The New York Times (NYT).

«Российские солдаты легко преодолели укрепления, такие как траншеи, мины и танковые заграждения, которые, по словам украинских военных, были недостаточными или были построены небрежно», — отмечает издание.

В NYT также объяснили невозможность сдерживания ВСУ Российской армии на харьковском направлении преимуществом ВС РФ в артиллерийских снарядах и авиации. Главной проблемой Киева, по информации газеты, остается нехватка солдат. Украинские военные чиновники заявляют о критической ситуации в Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Север». В оборонном ведомстве рассказали о нанесении Российской армией поражения живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.

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      Екатерина Грищенко
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