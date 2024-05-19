NYT: ВСУ не сдержали наступление ВС РФ под Харьковом из-за скудных укреплений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сдержали наступление российских военных под Харьковом из-за скудных укреплений. Причины успеха Вооруженных сил (ВС) России на данном направлении назвала газета The New York Times (NYT).

«Российские солдаты легко преодолели укрепления, такие как траншеи, мины и танковые заграждения, которые, по словам украинских военных, были недостаточными или были построены небрежно», — отмечает издание.

В NYT также объяснили невозможность сдерживания ВСУ Российской армии на харьковском направлении преимуществом ВС РФ в артиллерийских снарядах и авиации. Главной проблемой Киева, по информации газеты, остается нехватка солдат. Украинские военные чиновники заявляют о критической ситуации в Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Север». В оборонном ведомстве рассказали о нанесении Российской армией поражения живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.