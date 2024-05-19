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15:14, 19 мая 2024Россия

Минобороны сообщило о продвижении в глубину обороны ВСУ под Харьковом

Минобороны: группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ под Харьковом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об успехах подразделений группировки войск «Север» в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также рассказали об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп ВСУ. Уточняется, что украинские военные пытались провести их в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.

В Минобороны отметили, что за минувшие сутки ВСУ на харьковском направлении потеряли более 200 человек. Также украинские военные остались без танка, двух боевых бронированных машин, десяти пикапов, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее в Совете Федерации наступление Российской армии на харьковском направлении описали словами «это только начало». Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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      Екатерина Грищенко
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