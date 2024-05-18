Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом является только началом

Наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом является «только началом». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик выразил мнение, что усиленный закон о мобилизации на Украине превратил ее в концлагерь. Он отметил, что «чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий». «А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

До этого сообщалось, что бойцы ВС России заняли населенный пункт Старица и продолжают продвижение вглубь Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.