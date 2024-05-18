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16:26, 18 мая 2024Россия

В Совфеде описали наступление ВС РФ под Харьковом словами «только начало»

Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом является только началом

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом является «только началом». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик выразил мнение, что усиленный закон о мобилизации на Украине превратил ее в концлагерь. Он отметил, что «чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий». «А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

До этого сообщалось, что бойцы ВС России заняли населенный пункт Старица и продолжают продвижение вглубь Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.

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      Варвара Кошечкина
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