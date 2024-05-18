Российские войска взяли Старицу и продолжили наступление

Минобороны: освобождена Старица, продвижение в Харьковскую область продолжается

Подразделения российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Старица, военные продолжают продвижение вглубь Харьковской области в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери соединений ВСУ составили до 150 человек, украинские военные также потеряли танк, две бронированных машины, два автомобиля, четыре самоходных артиллерийских установки, установка РСЗО «Град» и полевой склад боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

