Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

Появилось видео отступления спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области

Спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах видно, как украинские военные эвакуируют раненого бойца и отступают с улиц Волчанска. Они попутно отстреливаются от преследующих их российских подразделений.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России заняли населенный пункт Старица и продолжают продвижение вглубь Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.