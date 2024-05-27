В Энергодаре сообщили о хаотичном обстреле ВСУ

Администрация Энергодара: ВСУ хаотично обстреливают город, где находится ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«Ведется хаотичный обстрел из артиллерии. На улицу не выходить», — говорится в публикации.

23 мая сообщалось, что представители ЗАЭС уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции. Как уточнялось, был нанесен ущерб инфраструктуре.

20 мая ВСУ атаковали беспилотником многоэтажных жилой дом в Энергодаре. Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по подразделению ВСУ, которое направлялось в сторону Запорожской АЭС.